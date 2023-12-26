إسرائيل تعيد جثث 80 شهيداً سقطوا في غزة.. دفنوا بمقابر جماعية

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أفادت وكالة "فرانس برس" أن 80 شخصا دفنوا خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في مقبرة جماعية، الثلاثاء، بعدما أعادت إسرائيل جثامينهم إلى القطاع عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وأكدت مصادر في وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن هذه الجثامين صادرها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في مشارح مستشفيات ومقابر جماعية، ونقلها إلى داخل إسرائيل.وبحسب المصادر، تريد إسرائيل بذلك التحقق مما إذا كانت أي من هذه الجثث تعود إلى الرهائن الذين خطفوا من جنوب إسرائيل خلال هجوم 7 تشرين الأول.المصدر: سكاي نيوز