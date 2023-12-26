Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعيد جثث 80 شهيداً سقطوا في غزة.. دفنوا بمقابر جماعية

Lebanon 24
26-12-2023 | 15:28
A-
A+
Doc-P-1145617-638392266379659980.jpg
Doc-P-1145617-638392266379659980.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة "فرانس برس" أن 80 شخصا دفنوا خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في مقبرة جماعية، الثلاثاء، بعدما أعادت إسرائيل جثامينهم إلى القطاع عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت مصادر في وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن هذه الجثامين صادرها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في مشارح مستشفيات ومقابر جماعية، ونقلها إلى داخل إسرائيل.
Advertisement

وبحسب المصادر، تريد إسرائيل بذلك التحقق مما إذا كانت أي من هذه الجثث تعود إلى الرهائن الذين خطفوا من جنوب إسرائيل خلال هجوم 7 تشرين الأول.


المصدر: سكاي نيوز
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-12-26
19:08 | 2023-12-26
18:49 | 2023-12-26
18:01 | 2023-12-26
16:59 | 2023-12-26
16:32 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24