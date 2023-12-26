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عربي-دولي

ليلة حزينة... وفاة أسرة كاملة داخل المنزل وهذا ما كشفته التحقيقات الأوليّة

Lebanon 24
26-12-2023 | 15:36
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عاشت مدينة مشتول السوق في محافظة الشرقية شمال مصر، ليلة حزينة، بعد العثور على 6 أشخاص من أسرة واحدة جثثا داخل منزلهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى المنزل، وتبيّن العثور على جثامين الزوجين وأطفالهم الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 10 سنوات متوفين داخل المنزل.
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وتبيّن من التحريات الأولية أن سبب الوفاة إختناقهم جميعا بعد تسرّب الغاز داخل المنزل، وأنه لا توجد على الجثامين أي إصابات ظاهرية أو آثار عنف. (العربية)
 
 
 
 

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