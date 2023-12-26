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عربي-دولي
مقترحات عدة بشأن تبادل الأسرى.. ما هو شرط "حماس"؟
Lebanon 24
26-12-2023
|
15:45
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أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، الى أن الحركة تلقت مبادرات ومقترحات من عدة دول بشأن تنظيم مفاوضات مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة.
وقال حمدان في بيان: "في ظل الحديث عن مبادرات ومقترحات حول التفاوض لتبادل الأسرى، نوضح التالي، نؤكد على موقف الحركة الواضح بضرورة وأولوية وقف العدوان الإجرامي على شعبنا. الحركة تلقت مبادرات ومقترحات من عدد من الدول متعلقة بهذه المعركة".
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كما أكد أن أولوية الحركة تظل "إنهاء العدوان ضد الشعب الفلسطيني"، موضحا أن الفلسطينيين لا ينتظرون هدنة موقتة بل وقفا كاملا للأعمال العدائية.
وقال القيادي في "حماس": "الحركة منفتحة على كل المبادرات التي تحقق وقفا شاملا للعدوان على شعبنا، وعلى كل ما يحقق مصالح شعبنا العليا. شعبنا لا ينتظر هدنا موقتة يخرقها الاحتلال بمزيد من المجازر وجرائم الحرب الوحشية ضد المدنيين والأبرياء، إنَما يريد وقفا شاملا للعدوان".
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