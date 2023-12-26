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روسيا تشن ضربات جوية على إدلب شمال سوريا.. وهذا ما استهدفته

Lebanon 24
26-12-2023 | 15:38
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شنت القوات الروسية ضربات جوية في محافظة إدلب السورية على مواقع للجماعات المسلحة غير الشرعية، بحسب ما أعلنه المركز الروسي للمصالحة.
وقال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "في 25 كانون الأول نفذت القوات الجوية الفضائية الروسية غارات في محافظة إدلب على مواقع للجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في شن هجمات استفزازية على مواقع للقوات الحكومية السورية".
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وأضاف كوليت أنه نتيجة الضربات تم تدمير مركزين للمراقبة ومستودعات للعتاد.
 
المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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