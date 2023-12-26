رئيس الأرجنتين الجديد يُسرّح 5 آلاف موظف حكوميّ

قالت إدارة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي إن حكومته لن تجدد عقود أكثر من خمسة آلاف موظف تم تعيينهم هذا العام قبل توليه منصبه.



وأوضحت إدارة الرئيس أن "هذه الخطوة جزء من خطة شاملة لتقليص العمالة وتخفيض قيمة العملة أعلنها خافيير ميلي منذ توليه منصبه في 10 كانون الاول". (روسيا اليوم)

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