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إقتصاد

رئيس الأرجنتين الجديد يُسرّح 5 آلاف موظف حكوميّ

Lebanon 24
26-12-2023 | 16:32
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قالت إدارة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي إن حكومته لن تجدد عقود أكثر من خمسة آلاف موظف تم تعيينهم هذا العام قبل توليه منصبه.

وأوضحت إدارة الرئيس أن "هذه الخطوة جزء من خطة شاملة لتقليص العمالة وتخفيض قيمة العملة أعلنها خافيير ميلي منذ توليه منصبه في 10 كانون الاول". (روسيا اليوم)
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