إتّصال بين بن حمد وبايدن لبحث التطوّرات في غزّة

قالت وكالة الأنباء القطرية إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن لبحث أحدث التطورات في غزة وجهود الوساطة المشتركة الحالية لتهدئة الأوضاع في القطاع المحاصر والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

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