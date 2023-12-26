إلغاء عشرات الرحلات الجوية بسبب العواصف الثلجية وسط أميركا



وقال ديفيد روث الخبير بمركز توقعات الطقس إن "من المفترض أن تتحسن الظروف المناخية التي شهدت تساقط ثلوج كثيفة في السهول ببطء اليوم، لكنها ستكون بطيئة للغاية".

Advertisement وفي مطار دنفر الدولي، كانت هناك 200 حالة تأخير و18 حالة إلغاء حتى منتصف نهار الثلاثاء، وفقا لموقع التتبع "فلايت أوير". ضربت عاصفة ثلجية معظم أنحاء وسط الولايات المتحدة، الثلاثاء، في اليوم التالي لعيد الميلاد، وتسبّبت في تأخير وإلغاء عشرات الرحلات في المطارات في ولاية كولورادو.وقال ديفيد روث الخبير بمركز توقعات الطقس إن "من المفترض أن تتحسن الظروف المناخية التي شهدت تساقط ثلوج كثيفة في السهول ببطء اليوم، لكنها ستكون بطيئة للغاية".وفي مطار دنفر الدولي، كانت هناك 200 حالة تأخير و18 حالة إلغاء حتى منتصف نهار الثلاثاء، وفقا لموقع التتبع "فلايت أوير".

وتسبّبت ظروف العاصفة الثلجية على الطريق السريع 70، الممتد من دنفر إلى كانساس، إلى إغلاقه في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، لكنه أعيد فتحه في وقت لاحق من الصباح.

وأضحت التحذيرات من العاصفة الثلجية سارية المفعول منتصف الثلاثاء في الأجزاء الغربية من ساوث داكوتا ونبراسكا وكانساس، إلى جانب الأجزاء الشرقية من كولورادو ووايومنغ.