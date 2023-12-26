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اجتماع مهم للحزب الحاكم في كوريا الشمالية قبل العام الجديد

Lebanon 24
26-12-2023 | 19:08
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بدأ اجتماعاً مهما للحزب الحاكم في البلاد، ممّا يمهّد لكشف النقاب عن القرارات السياسية للعام الجديد.
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ويأتي الاجتماع العام التاسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوريين في ختام عام قامت خلاله الدولة المعزولة بتكريس السياسة النووية في دستورها وأطلقت بنجاح قمراً صناعياً للتجسس وصاروخاً باليستياً جديدا عابراً للقارات.
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