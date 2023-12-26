الجيش الأميركي يعلن إحباط هجمات في البحر الأحمر

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أن قطعا بحرية أميركية أسقطت 12 طائرة مسيرة، أطلقها الحوثيون في جنوب البحر الأحمر.

كما أسقطت السفن المشاركة في التحالف الدولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن، وصاروخين من طراز كروز أطلقها الحوثيون قرب مضيق باب المندب.

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وأكدت القيادة الوسطى عدم وقوع إصابات أو أضرار للسفن في المنطقة.





كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة لسلاح الجو اعترضت هدفا جويا معاديا، بعدما اقترب من إسرائيل في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف أن وحدة التحكم الجوي التابعة لسلاح الجو قامت في وقت سابق بمراقبة الهدف طوال وقوع الحادث.



هذا وتبنى الحوثيون في اليمن استهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر بالصواريخ، بعد أنه رفض طاقمها 3 تحذيرات.

كما أعلنوا إطلاق مسيرات باتجاه إسرائيل.

وكانت تقارير قد أفادت بوقوع انفجارات وهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة ضد سفن في البحر الأحمر.

وهذا أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيّرات نفّذها الحوثيون منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الاول.

ويؤكد الحوثيون أنهم يستهدفون إسرائيل والسفن المرتبطة بها في مسعى لدفع الدولة العبرية لوقف هجومها على قطاع غزة.

وأوضح الحوثيون في بيان أنّ "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ ضمنَ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنساني"، مجددين موقفهم "بشأن منع مرور كافة السُّفُن الإسرائيلية".

وسُمع دوي انفجارات قبالة سواحل جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية الثلاثاء، وفق ما أوردت قناة مقربة من الحكومة، فيما أفاد شهود عيان بأنهم رأوا جسما يسقط في خليج العقبة.

وأكد الجيش الإسرائيلي لاحقا أنّ إحدى طائراته المقاتلة "اعترضت بنجاح في وقت سابق من الثلاثاء في منطقة البحر الأحمر هدفاً جوياً معادياً كان في طريقه الى الأراضي الإسرائيلية".

وقالت قناة القاهرة الإخبارية إنّ الانفجارات وقعت على بُعد كيلومترين تقريبا من مدينة دهب الساحلية المصرية.



وصرّح شاهد عيان لوكالة فرانس برس "سمعنا انفجارا كبيرا ناحية البحر وبعدها سقط جسم غريب في المياه".

ولم يتم الإبلاغ عن تسجيل خسائر.

وبحسب البنتاغون، فقد شنّ الحوثيون أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ، استهدفت 10 سفن تجارية تابعة لأكثر من 35 دولة. (سكاي نيوز)