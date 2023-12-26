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عربي-دولي

خطة حكم وأمن غزة بعد الحرب.. هذا ما تبحثه واشنطن مع تل أبيب

Lebanon 24
26-12-2023 | 23:30
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أعلن مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الاربعاء، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ناقش مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر التخطيط لما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بما في ذلك الحكم والأمن في غزة.
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" أهداف حماس ذات القيمة العالية"
وقال المسؤول إن الطرفين ناقشا أيضا الجهود المبذولة لإعادة الأسرى المتبقين في غزة والانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب، لتحقيق أقصى قدر من التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية، حسب ما نقلت رويترز.

وكان مسؤولان إسرائيليان وآخر أميركي كشفوا سابقا أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل واشنطن الثلاثاء، لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول خطط إسرائيل لتقليص الحرب والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في القطاع.

"كيفية إنهاء الأمور وفي أي إطار زمني"
كما أوضح مسؤول أميركي كبير أن القضية الرئيسية المطروحة للنقاش بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو هي "كيفية إنهاء الأمور وفي أي إطار زمني". ولفت إلى أنه من المتوقع أن يناقش ديرمر خطط إسرائيل للمرحلة التالية المنخفضة الحدة من الحرب في غزة، والتي يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن تبدأ بحلول نهاية كانون الثاني المقبل، وكيفية إدارة الشؤون المدنية في القطاع خلال المرحلة الانتقالية الطويلة المقبلة.

كذلك أشار إلى أن ديرمر سيناقش أيضاً أفكار وخطط نتنياهو، فيما يتعلق بما يحدث في غزة عندما تنتهي الحرب، بما في ذلك من يحكم القطاع على المدى الطويل.
"إصلاح السلطة الفلسطينية"
وكانت إدارة بايدن أفادت علناً في السابق بأنها تريد أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في حكم غزة، إلا أن المسؤول الأميركي كشف أن نتنياهو رفض هذه الفكرة حينها.

لكن في الأسابيع الأخيرة بدأ ديرمر ومسؤولون إسرائيليون آخرون في التحدث إلى نظرائهم الأميركيين حول ما سمّوه "R.P.A" أي السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها.

فيما بيّن المسؤول أن وفداً إسرائيليا برئاسة مسؤول السياسات بوزارة الدفاع درور شالوم زار الأسبوع الماضي واشنطن لإجراء محادثات حول اليوم التالي للحرب واستخدم الاختصار "R.P.A". (العربية)


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