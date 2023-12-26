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عربي-دولي

زعيم كوريا الشمالية يؤكد: عام 2023 كان "عام تحوّلات عظيمة"

Lebanon 24
26-12-2023 | 23:31
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قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتدشين أعمال الاجتماع السنوي الرئيسي الذي يعقده الحزب الحاكم في نهاية كلّ عام، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وبدلاً من خطاب رأس السنة الجديدة، دأب الزعيم الكوري الشمالي في السنوات الأخيرة على استخدام هذا الاجتماع السنوي لحزب العمّال الكوري منصّة للإعلان عن سياسات البلاد في المجالات الرئيسية مثل الدبلوماسية والأمن والاقتصاد.
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وكان كيم جونغ أون أعلن في اختتام الاجتماع الفائت في الأول من يناير الماضي عن "زيادة هائلة في الترسانة النووية لكوريا الشمالية"، وفقا لفرانس برس.

وفي خطاب ألقاه أمس الثلاثاء في افتتاح أعمال اجتماع نهاية هذه السنة قال كيم، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء، إنّ 2023 كان "عام تحوّلات عظيمة وتغيّرات كبيرة"، بخاصة في ما يتعلق بالقدرات العسكرية لبيونغ يانغ، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية.

وتميّز هذا العام بالنسبة إلى بيونغ يانغ بإطلاقها أول قمر اصطناعي للتجسّس العسكري، واختبارها بنجاح صاروخ هواسونغ-18، أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات في ترسانتها، وتكريسها في دستور البلاد وضعها كقوة نووية.

والأسبوع الماضي قال كيم إنّ بلاده لن تتردّد في استخدام السلاح الذرّي إذا تمّ "استفزازها" بأسلحة نووية.(سكاي نيوز)


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