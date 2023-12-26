سوليفان ووزير إسرائيلي يناقشان الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب في غزة

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ناقش مع ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، التخطيط لليوم التالي لانتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بما في ذلك الحكم والأمن في غزة.

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وقال المسؤول إن سوليفان وديرمر ناقشا أيضا الجهود المبذولة لإعادة الرهائن المتبقين، والانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب لتحقيق أقصى قدر من التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقشا الجهود العاجلة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك المواطنين الأميركيين.

أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، محادثات هاتفية مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقشا الجهود العاجلة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك المواطنين الأميركيين.

وقال بيان للبيت الأبيض إن بايدن ناقش مع أمير قطر الجهود الجارية لتسهيل التدفق المتزايد والمستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن بايدن وأمير قطر تطرقا إلى جهود الوساطة المشتركة الحالية لتهدئة الأوضاع في القطاع المحاصر والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتأتي التجركات الأميركية التزامن مع تأكيدات إسرائيلية على استمرار الحرب في غزة، حيث قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في غزة ستستمر على الأرجح لعدة أشهر.

وأضاف هاليفي للصحفيين على الحدود مع غزة، في بيان بثه التلفزيون، "ستستمر الحرب شهورا كثيرة وسنستخدم أساليب مختلفة للحفاظ على إنجازاتنا لفترة طويلة".

وأضاف "لا حلول سحرية ولا طرق مختصرة لتفكيك منظمة إرهابية، بل قتال حازم ومتواصل... سننال من قيادة حماس أيضا، سواء استغرق هذا أسبوعا أو شهورا".

وعبرت الأمم المتحدة وعدد من الدول الغربية عن قلقها إزاء تصاعد الهجمات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني في جزء واحد من القطاع منذ عشية عيد الميلاد.

وشهدت فترة عيد الميلاد تصاعدا في الحرب، وخصوصا في وسط القطاع حيث طلبت القوات الإسرائيلية من المدنيين مغادرة المنطقة رغم أن الكثيرين يقولون إنه لم يعد يوجد مكان آمن يذهبون إليه. (الحرة)



