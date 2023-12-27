بعدما دوّن تاريخ زواجه على أنقاض غزة.. مفاجأة كانت تنتظر ضابطاً اسرائيلياً

وسط الحرب الإعلامية المستعرة على مواقع التواصل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، لا تزال تصرفات الجنود الإسرائيليين التي وصفها كثيرون بالمستفزة تثير اللغط والجدل في آن.

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وفي جديدها، انتشرت صور لضابط إسرائيلي كتب على جدار بيت في القطاع المحاصر والمدمر تاريخ زواجه المرتقب، وصوّره وأرسله لخطيبته.وتداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل باللغة العربية الصورة، مشددين على أنها محاولات استفزاز وتصرفات سيئة في ظل حرب خلّفت حتى اللحظة أكثر من 20 ألف ضحية.وذكرت تلك الحسابات أن الضابط الظاهر في الصورة هو "أوشري موشيه"، وأنه قُتل خلال الأيام الماضية أثناء الاشتباكات في غزة. (العربية)