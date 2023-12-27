Advertisement

عربي-دولي

بعدما دوّن تاريخ زواجه على أنقاض غزة.. مفاجأة كانت تنتظر ضابطاً اسرائيلياً

Lebanon 24
27-12-2023 | 00:34
A-
A+
Doc-P-1145699-638392595804909228.jpeg
Doc-P-1145699-638392595804909228.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط الحرب الإعلامية المستعرة على مواقع التواصل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، لا تزال تصرفات الجنود الإسرائيليين التي وصفها كثيرون بالمستفزة تثير اللغط والجدل في آن.
Advertisement
 
وفي جديدها، انتشرت صور لضابط إسرائيلي كتب على جدار بيت في القطاع المحاصر والمدمر تاريخ زواجه المرتقب، وصوّره وأرسله لخطيبته.

وتداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل باللغة العربية الصورة، مشددين على أنها محاولات استفزاز وتصرفات سيئة في ظل حرب خلّفت حتى اللحظة أكثر من 20 ألف ضحية.

وذكرت تلك الحسابات أن الضابط الظاهر في الصورة هو "أوشري موشيه"، وأنه قُتل خلال الأيام الماضية أثناء الاشتباكات في غزة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:29 | 2023-12-27
03:57 | 2023-12-27
03:56 | 2023-12-27
03:53 | 2023-12-27
03:51 | 2023-12-27
03:51 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24