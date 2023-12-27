مشاهد مأساوية.. عشرات الجثث المتحللة دفنت جماعيا في رفح

في مشاهد مأساوية تلخص أحوال قطاع غزة القابع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، تحت نار الحرب الإسرائيلية المدمرة، وصلت جثامين 80 فلسطينياً إلى معبر كرم أبو سالم.



فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن جثث 80 فلسطينياً مجهولي الهوية دفنوا جماعياً في مدينة رفح، بعدما سلمتها إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي.

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فيما تم جمع تلك الجثث من الجزء الشمالي من القطاع، لتدفن في خندق طويل في جبانة برفح جنوباً، في مشهد تقشعر له الأبدان.



بينما التقطت صور للموتى من أجل التعرف عليهم لاحقاً، حسب ما أوضحت وزارة الأوقاف الإسلامية في غزة خلال مراسم الدفن.