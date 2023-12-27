فيديو يوثق غضب الطبيعة... عواصف رعدية وفيضانات توقع قتلى في أستراليا

لقي 7 أشخاص مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين، بسبب عواصف رعدية ضربت الساحل الشرقي لأستراليا، حيث لا يزال التيار الكهربائي مقطوعاً عن أكثر من 80 ألف مسكن، بحسب ما أعلنت السلطات، الأربعاء.

وسقط القتلى السبعة، وبينهم طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، في مقاطعتي كوينزلاند وفيكتوريا، اللتين تعرضتا منذ الإثنين لعواصف رعدية ورياح عاتية تسبّبت بفيضانات وسقوط أشجار وأعمدة كهرباء.

وانقلب قارب على متنه 11 شخصاً بالقرب من مدينة بريزبن، مما تسبب في مصرع شخصين غرقاً، بحسب ما أعلنت الشرطة.

مقتطفات ⚡️⚡️😨🎥

تعرضت غولد كوست في كوينزلاند - أستراليا إلى عواصف رعدية شديدة اليوم تسببت ببعض الاضرار في الولاية ⚡️⚡️⚠️

Australia- QLD

25-12-2023 pic.twitter.com/qqESQqPYz3 — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) December 25, 2023 Advertisement

هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من شرق أستراليا، الجمعة، ما تسبب في بعض الفيضانات في سيدني ومساعدة رجال إطفاء كانوا ما زالوا يتعاملون مع العشرات من حرائق الغابات في أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز.

وأضافت الشرطة أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود من أفراد طاقم القارب.

وقالت رئيسة شرطة كوينزلاند، كاتارينا كارول، إن "الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مأساوية بسبب الطقس".

وأضافت أن فرق الإنقاذ قلقة بشأن مصير امرأة تبلغ من العمر 46 عاماً جرفتها مياه الأمطار في غيمبي، الثلاثاء، ولم يكن قد تم العثور عليها حتى الأربعاء.

وأوضحت أن امرأتين كانتا برفقتها، إحداهما نجت والأخرى قضت.





وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن منطقة كوينزلاند لا تزال معرضة لخطر عواصف رعدية "خطيرة" وفيضانات "مهددة للحياة" وتساقط حبات برَد "عملاقة" وهبوب رياح "مدمّرة".

وقالت شركة "إنرجيكس" للطاقة الكهربائية، إن أكثر من 80 ألف مسكن لا تزال دون كهرباء. وكانت الشركة قد أعلنت، الثلاثاء، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 120 ألف مسكن بسبب العواصف.

وأضافت على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما مدى قوة العاصفة؟، إنها قوية بما يكفي لتدمير أعمدة خرسانية عديدة تدعم خطوط التوتر العالي". (الحرة)