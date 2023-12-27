تحذير أممي: الوضع في غزة مروع





هذا ما أكده المتحدث باسم اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس اليوم الأربعاء.

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فقد أوضح أن الوضع في غزة بعد 82 يومًا من الحرب المتواصلة، يزداد سوءًا، مشددا على أن الوضع الإنساني مروع، ولا مكان آمنا، ومعدل القتلى والجرحى بين الأطفال مخيف". بينما تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في شهرها الثالث حاصدة مزيداً من القتلى، تحول القطاع إلى "أخطر مكان في العالم" أجمع.هذا ما أكده المتحدث باسم اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس اليوم الأربعاء.فقد أوضح أن الوضع في غزة بعد 82 يومًا من الحرب المتواصلة، يزداد سوءًا، مشددا على أن الوضع الإنساني مروع، ولا مكان آمنا، ومعدل القتلى والجرحى بين الأطفال مخيف".

مليون طفل هجروا

كما أضاف في حديث مع AWP أن حوالي مليون طفل هجروا قسراً من منازلهم، وتم دفعهم الآن إلى الجنوب أكثر فأكثر، ولمناطق ضيقة ومكتظة دون ماء أو طعام أو حماية أو أي من الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، مما يعرضهم لخطر متزايد للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المعدية بسبب البيئة الملوثة"، علاوة على الجفاف وسوء التغذية والمرض. وتابع أن الأطفال النازحين حديثاً في جنوب القطاعيعانون نقصا حادا في إمدادات المياه، حيث يحصلون على( 1.5-2 لتر) من الماء يوميًا، وهي كمية أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ (15 لتر يوميًا) أو الكافي للبقاء على قيد الحيا فقط (3 لتر يومياً)، كما أنهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء، والمأوى والأدوية والحماية".

ولفت إلى أن 50% على الأقل من مرافق المياه والصرف الصحي تضررت بسبب استمرار الأعمال العدائية، إلى جانب الافتقار إلى إمدادات الكهرباء، ونقص الوقود، وتقييد الوصول، وأضرار البنية التحتية".



فقدوا أطرافاً

إلى ذلك، أشار إلى أن آلاف الأطفال قتلوا وأصيب أضعاف هذا العدد، ومن بين المصابين هناك ألف على الأقل ممن فقدوا أطرافًا، فضلا عن تعرض آخرين للحروق والجروح. وقال:" هناك أطفال فقدوا القدرة على المشي وآخرون سيعانون مدى الحياة بسبب إصاباتهم".



أما فيما يتعلق بعدد الأطفال الذين فقدوا ذويهم أو المنفصلين عنهم، فأوضح عويس أنه "من الصعب الحصول على أرقام دقيقة، لكن من خبرتنا في النزاعات والطوارئ الأخرى حول العالم يمكن الترجيح بأن حوالي 1% من الأطفال النازحين انفصلوا عن ذويهم".