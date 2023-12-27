Advertisement

عربي-دولي

بلدٌ عربيّ على رأس القائمة.. من هي الدول صاحبة أعلى معدلات للتّضخم بالعالم؟

Lebanon 24
27-12-2023 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1145755-638392688406331580.jpg
Doc-P-1145755-638392688406331580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد فنزويلا أعلى معدل تضخم في العالم، مع زيادة في أسعار المستهلكين تقدر بنحو 360% في العام 2023، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي نُشرت في تشرين الأول الماضي.
Advertisement
 
 وهذه هي السنة العاشرة على التوالي التي يكون فيها معدل التضخم في فنزويلا من أعلى المعدلات على هذا الكوكب. 
 
وفي ما يلي قائمة بالبلدان التي تستحوذ على أعلى معدلات تضخم في العالم:
 
1- فنزويلا: 
 
في العام 2022 - معدل التضخم: 187%
في العام 2023 - معدل التضخم: 360%
 
2- زيمبابوي:
 
في العام 2022 - معدل التضخم: 193%
في العام 2023 - معدل التضخم: 315%
 
3- السودان:
 
في العام 2022 - معدل التضخم: 139%
في العام 2023 - معدل التضخم: 256%
 
4- الأرجنتين:
 
في العام 2022 - معدل التضخم: 72%
في العام 2023 - معدل التضخم: 122%
 
5- تركيا:
 
في العام 2022 - معدل التضخم: 72%
في العام 2023 - معدل التضخم: 51%
 
6- سورينام: 
 
في العام 2022 - معدل التضخم: 52%
في العام 2023 - معدل التضخم: 53%
 
7- إيران:
 
في العام 2022 - معدل التضخم: 46%
في العام 2023 - معدل التضخم: 47%
 
(العربي الجديد - CNBC)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2023-12-27
12:02 | 2023-12-27
12:00 | 2023-12-27
11:36 | 2023-12-27
11:30 | 2023-12-27
11:15 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24