بلدٌ عربيّ على رأس القائمة.. من هي الدول صاحبة أعلى معدلات للتّضخم بالعالم؟

تشهد فنزويلا أعلى معدل تضخم في العالم، مع زيادة في أسعار المستهلكين تقدر بنحو 360% في العام 2023، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي نُشرت في تشرين الأول الماضي.

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وهذه هي السنة العاشرة على التوالي التي يكون فيها معدل التضخم في فنزويلا من أعلى المعدلات على هذا الكوكب.

وفي ما يلي قائمة بالبلدان التي تستحوذ على أعلى معدلات تضخم في العالم:

1- فنزويلا:

في العام 2022 - معدل التضخم: 187%

في العام 2023 - معدل التضخم: 360%

2- زيمبابوي:

في العام 2022 - معدل التضخم: 193%

في العام 2023 - معدل التضخم: 315%

3- السودان:

في العام 2022 - معدل التضخم: 139%

في العام 2023 - معدل التضخم: 256%

4- الأرجنتين:

في العام 2022 - معدل التضخم: 72%

في العام 2023 - معدل التضخم: 122%

5- تركيا:

في العام 2022 - معدل التضخم: 72%

في العام 2023 - معدل التضخم: 51%

6- سورينام:

في العام 2022 - معدل التضخم: 52%

في العام 2023 - معدل التضخم: 53%

7- إيران:

في العام 2022 - معدل التضخم: 46%

في العام 2023 - معدل التضخم: 47%

(العربي الجديد - CNBC)