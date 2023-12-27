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عربي-دولي

روسيا "تعتزم" نشر أحدث مدافع "هاوتزر" قرب حدودها مع فنلندا

Lebanon 24
27-12-2023 | 03:15
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قال رئيس شركة "روستيخ" الحكومية الروسية للدفاع، سيرغي تشيميزوف، الأربعاء، إن روسيا "ستنشر قريبا أحدث مدافع هاوتزر، في منطقتها العسكرية الشمالية المتاخمة لفنلندا والنرويج".
وأضاف تشيميزوف للوكالة الروسية للإعلام، أن اختبار وحدات المدفعية ذاتية الدفع الجديدة من طراز "كووليشن-إس.في" انتهى، وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة بالفعل.
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وقال إن تسليم الدفعة التجريبية الأولى "سيتم بحلول نهاية 2023".
قال حرس الحدود الفنلندي إن فنلندا أغلقت حدودها مع روسيا مرة أخرى، مساء الجمعة، الساعة 1800 بتوقيت غرينتش لمدة شهر بعد دخول أكثر من 300 طالب لجوء من روسيا خلال يومين.
 
وتابع تشيميزوف: "أعتقد أنها ستظهر هناك (في المنطقة العسكرية الشمالية) قريبا، نظرا لأن مدافع الهاوتزر من هذه الفئة مطلوبة لتوفير ميزة على نماذج المدفعية الغربية، من حيث مدى إطلاق النار".
وغيّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 2021 وضع الأسطول الشمالي الروسي، الذي كانت منطقة مسؤوليته بشكل رئيسي في القطب الشمالي الروسي، إلى المنطقة العسكرية الشمالية التي تضم أيضا منطقة مورمانسك التي تقع على الحدود مع فنلندا والنرويج.


تقترب فنلندا أكثر وأكثر من أن تصبح الدولة الـ31 التي تنال عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بعد موافقة البرلمان التركي، الخميس، على انضمامها.
ومنذ شن غزوها واسع النطاق في أوكرانيا في شباط 2022، اتهمت روسيا الغرب بشن حرب بالوكالة ضدها، وحذرت من أنها ستحشد قوات على حدودها الغربية بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة. (الحرة)

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