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في الأسبوع الحادي عشر من حربها مع حماس، تواصل إسرائيل هدم غزة الممزقة بالفعل. وفي الوقت الذي يستقبل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كبار المسؤولين الأميركيين، هناك سؤال صارخ يلوح في الأفق ولا إجابة له: ما مدى النفوذ الذي تكتسبه أميركا من دعمها لإسرائيل؟وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "بعد منحها إسرائيل أكثر من 300 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، فإن التزام الولايات المتحدة هنا ليس مجرد مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية، بل إنه انعكاس لقيمها الوطنية ومصالحها الاستراتيجية. وبينما تعمل إسرائيل على تحويل غزة إلى جحيم بائس في مواجهة الغضب الدولي، فمن الأهمية بمكان أن يتم التدقيق في هذا التدفق من الأموال، ليس فقط بالدولار ولكن أيضاً من حيث المكانة الدولية والسلطة الأخلاقية".وتابعت الصحيفة، "منذ تأسيس إسرائيل في عام 1948، قدمت الولايات المتحدة للدولة اليهودية مساعدات عسكرية أكبر بكثير من أي دولة أخرى. بدأ الدعم الأميركي لإسرائيل مع اعتراف الرئيس الأميركي الثالث والثلاثين، هاري ترومان، علنًا بالدولة بعد 11 دقيقة من إنشائها. واستمر ذلك خلال الرئاسات الأميركية الـ 13 المتعاقبة. وعلى مدى معظم الأعوام الخمسة والسبعين التي مرت منذ ذلك الحين، أصبحت إسرائيل الدولة المتلقية الأولى للمساعدات العسكرية الأميركية المالية. إن الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل متجذرة في العديد من الاعتبارات الجيوسياسية والمحلية، من بينها الديمقراطية، على الرغم من أن ائتلاف نتنياهو اليميني أصبح يهدد هذا الواقع مؤخرًا".وأضافت الصحيفة، "تأتي غالبية الدعم المالي الأميركي على شكل معدات عسكرية. ومن عام 1950 إلى عام 2020، قامت الولايات المتحدة بتزويد الغالبية العظمى من كل المعدات للجيش الإسرائيلي. يمنح البنتاغون ووزارة الخارجية إسرائيل إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا العسكرية الأكثر تطوراً في العالم، بما في ذلك الطائرة المقاتلة F-35 Joint Strike Fighter. وفي الحقيقة، إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي اشترت الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس، كما وتمتلك أسطولاً مكوناً من 50 طائرة من طراز F-35، تم شراؤها بمساعدة الولايات المتحدة، وهناك 25 طائرة أخرى في الطريق".وبحسب الصحيفة، "هناك عامل آخر في ارتباط اميركا بإسرائيل، وهو النفوذ الضخم لجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل على مدى عقود. على مدار عقود من الزمن، أعلن الرؤساء الأميركيون أن علاقتنا بإسرائيل "لا تتزعزع"، وأن التزام العاصمة تجاه الدولة اليهودية "صارم" وأن الدعم الأميركي لإسرائيل طويل الأمد. لقد كانت إسرائيل هي المستفيد من كل هذه المساعدة التي لا تتزعزع. واستمر تدفق الأموال بلا انقطاع في مواجهة التوسع الاستيطاني الكبير في الضفة الغربية. واستمرت الولايات المتحدة في سكب المليارات في وجه مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي قدمه نتنياهو، والذي حد من سلطة المحكمة العليا في إسرائيل وأدى إلى انقسام الإسرائيليين بشكل حاد. إن دعم أميركا غير المحدود لإسرائيل واضح، أما الأمر الأقل وضوحًا فهو ما إذا كان هذا الدعم سيعزز المصالح الأميركية وكيف".وتابعت الصحيفة، "من المفترض أن مثل هذا الدعم الكبير على مدى هذه الفترة الطويلة من الزمن سيعطي واشنطن القدرة على التأثير على إسرائيل، ولكن لا يبدو أن هذا هو الحال. وانتقد الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بسبب قصفها العشوائي الذي أدى حتى الآن إلى تسوية مساحات كبيرة من غزة بالأرض. ودعا مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الجيش الإسرائيلي علنًا إلى التحول إلى مرحلة أكثر دقة واستهدافًا من القتال. وقد قاومت إسرائيل حتى الآن هذا الضغط، وواصلت عمليات القصف الجوي بدلاً من الهجمات البرية المستندة إلى المعلومات الاستخبارية. ويرفض نتنياهو قبول دور لأي هيئة فلسطينية في الحكم أو الأمن في غزة بعد حماس، ويصر بدلاً من ذلك على أن إسرائيل ستمارس السيطرة على القطاع. وهذا يضع إسرائيل على خلاف مع إدارة بايدن، التي تريد أن يحكم الفلسطينيون سكان غزة. ويأمل البيت الأبيض أن يؤدي الترتيب الذي يقوده الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى تحسين الظروف السياسية والاقتصادية. أما إسرائيل فترفض".وأضافت الصحيفة، "على الرغم من هذه التناقضات الصارخة، فإن مسؤولي الإدارة الأميركية يقللون علناً من أهمية أي خلاف مع حكومة نتنياهو بشأن هذه القضية أو أي قضية أخرى. وفي الأشهر المقبلة، من المرجح أن يؤدي احتضان أميركا لإسرائيل إلى الإضرار بمكانة الولايات المتحدة في العالم العربي. وفي الواقع، إن الضرر الطويل المدى الذي سيلحق بالمصالح الأميركية في المنطقة غير معروف. وقد تكون إحدى الضحايا هي الجهود التي كانت واعدة ذات يوم، والتي بدأت في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لبناء هيكل أمني إقليمي للجيوش العربية السنية من شأنه أن يسمح للبنتاغون بتحويل الأصول إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي المنطقة ذات الأولوية للأمن القومي الأميركي".وبحسب الصحيفة، "إن الدعم الأميركي الطويل الأمد الذي لا جدال فيه لإسرائيل، والذي يتجسد في المساعدات العسكرية الواسعة والدعم السياسي، يتطلب إعادة تقييم شاملة. وفي حين أن لهذه الشراكة جذور تاريخية وجيوسياسية، فإن الفصل في الحرب في غزة يثير تساؤلات حول مدى توافق المصالح والقيم الأميركية مع تصرفات وسياسات الحكومة الإسرائيلية".وختمت الصحيفة، "لقد حان الوقت للولايات المتحدة للمطالبة بمزيد من المساءلة والتوافق مع مبادئها مقابل دعمها، وإعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل وتضع في اعتبارها التداعيات الأوسع على سياسة أميركا الخارجية وسمعتها الدولية".