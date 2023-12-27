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عربي-دولي

ترتيبات لقاء البرهان وحميدتي اكتملت

Lebanon 24
27-12-2023 | 03:51
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بعد الحديث عن لقاء محتمل بين قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أعلنت قمة الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) جديداً عن الأمر.
وأشارت المعلومات الى انه تمت تهيئة الأجواء للقاء طرفي الصراع وعقد اجتماع مثمر بينهما غدا، وفقاً للمنظمة.
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وأضافت أن ترتيبات لقاء البرهان وحميدتي غدا الخميس قد اكتملت.

كما أعلنت أنها تلقت تأكيدات بموافقة الطرفين.
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