بعد مقتل موسوي.. الحرس الثوري "إسرائيل توسع الصراع"

في تهديد جديد بالرد على مقتل العميد رضي موسوي في دمشق قبل يومين، توعد الحرس الثور الإيراني برد مباشر وغير مباشر على إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الحرس، رمضان شريف، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب تحاول جعل حرب غزة صراعا أميركياً إيرانياً".

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كما اعتبر أن "الإسرائيليين يسعون إلى نشر الصراع في المنطقة بسبب هزيمتهم الاستراتيجية"، في إشارة إلى حرب غزة.



كذلك شدد على أن إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا باغتيال موسوي، مكررا أن "الأمر لن يمر من دون رد مباشر وغير مباشر".



هذا وأكد أن "مواجهته للكيان الصهيوني لن تتوقف إثر هذا الاغتيال"، وفق تعبيره.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري أكد بدوره أمس أن إسرائيل ارتكبت "خطأ استراتيجيا" باغتيال موسوي، مشددا على أن ذلك لن يمر من دون رد.



كذلك لوح العديد من المسؤولين السياسيين الإيرانيين خلال اليومين الماضيين برد في الوقت المناسب.



يشار إلى أن موسوي الذي تعتبره طهران أحد كبار مستشاري الحرس في سوريا كان قتل بغارة شنها الجيش الإسرائيلي على العاصمة دمشق يوم الاثنين الماضي.



ويعد العميد القتيل أحد رفاق القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس قاسم سليماني، الذي لقي حتفه هو الآخر في ضربة جوية أميركية ببغداد مطلع عام 2020.