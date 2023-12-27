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عربي-دولي

بوريل يفوز بجائزة " الدبلوماسي الأحمق"

Lebanon 24
27-12-2023 | 03:51
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منحت صحيفة Politico مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جائزة "الدبلوماسي الأحمق".
واحتل كل من مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، المراكز الرائدة في الجائزة الفكاهية الساخرة لصحيفة Politico الأوروبية.
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ونال بوريل جائزة "بورات الدبلوماسية" نسبة لشخصية الفيلم الكوميدي الأميركي البريطاني الذي يحمل الاسم نفسه "الأحمق العطوف".


وحصلت فون دير لاين، بحسب التصنيف الساخر، على صفة "امرأة ألمانية تلعب دور رئيسة أوروبا". حيث في كل مرة تريد فيها رئيسة المفوضية الأوروبية استخدام سلطتها ينشأ "جدار من الطوب" في طريقها.
ووصفت الصحيفة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنها "هوبيت يقوم بأداء دور الفاشية".
يذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف كان قد علّق في وقت سابق على "النكتة" الأخيرة لرئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. ووصف بوريل بأنه "متخصص عظيم" في الحماقة، ردا على تصريح بوريل بأن "بداية رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي هي مناسبة لكذبة إبريل". (RT)
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