القوات الإسرائيلية تحاول التوغل.. اشتباكات عنيفة وسط غزة

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اندلعت اشتباكات عنيفة وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مع محاولة القوات الإسرائيلية المتوغلة التقدم.وأفاد مراسل العربية/الحدث أن قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا استهدف المنطقة الوسطى وسط غزة.كما أشار إلى وقوع 5 شهداء قتلى في قصف على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط غزة.إلى ذلك، أوضح أن المدفعية الإسرائيلية قصفت كامل الشريط الحدودي من بيت حانون إلى رفح.مقتل 3 جنودبالتزامن، جدد الجيش الإسرائيلي دعوته سكان جنوب وادي غزة إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى دير البلح.كما أعلن مقتل ثلاثة من جنوده في معارك بشمال القطاع. ليبلغ إجمالي عدد قتلى الجيش منذ بدء الهجوم البري على القطاع 164 قتيلاً، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"أتى ذلك، بينما تواصل القوات الإسرائيلية التي توغلت براً في القطاع الشهر الماضي محاولة التقدم شمالاً وجنوباً.فيما تتزايد مأساة سكان القطاع المحاصر وسط شح في المساعدات الغذائية والطبية وانقطاع الوقود والاتصالات، وتصاعد التحذيرات الدولية من سوء الوضع. (العربية)