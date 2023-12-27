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عربي-دولي

ليلة الميلاد كانت مروّعة على هذه العائلة... خلاف انتهى بكارثة إليكم ما جرى

Lebanon 24
27-12-2023 | 05:15
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قالت السلطات في فلوريدا، إن أمًا تبلغ من العمر 23 عامًا في ولاية فلوريدا الأميركية قُتلت على يدّ شقيقها الأصغر يوم الأحد، خلال نزاع عائلي بشأن هدايا عيد الميلاد.

وقال بوب جوالتيري، عمدة مقاطعة بينيلاس، إن الجدال بدأ عندما كانت إبريل بالدوين، وابناها، البالغان من العمر 6 سنوات و10 أشهر، في الخارج للتسوق ليلة الأحد مع شقيقيها المراهقين، اللذين يبلغان من العمر 14 و15 عامًا، ووالدتهما.
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وقال إن شقيق بالدوين البالغ من العمر 14 عامًا كان منزعجًا على ما يبدو من حصول شقيقه الأكبر على هدايا أكثر منه، مما أثار جدلاً.

وأضاف: "لقد تشاجرا بشأن من الذي حصل على ماذا وما هي الأموال التي تم إنفاقها على من".

وغادرت العائلة المتجر في النهاية وذهبت إلى منزل جدة بالدوين حيث استمر الجدال.

وقالت السلطات إنه أثناء وجوده في المنزل، أخرج الشاب البالغ من العمر 14 عامًا مسدسًا وهدد بإطلاق النار على شقيقه الأكبر في رأسه.

وحاول أفراد الأسرة الموجودون في المنزل فصل المراهقين، ثم بدأ المراهق الأصغر سنا يتجادل مع بالدوين وهدد بإطلاق النار عليها وعلى ابنها البالغ من العمر 10 أشهر.

ومن ثم أطلق عليها النار في صدرها بمسدس عيار 40م، وكان الطفل في عربته ولم يصب بأذى.

وبعدها خرج المراهق البالغ من العمر 15 عامًا من المنزل، وأخرج مسدسه وأطلق النار على شقيقه في بطنه.

وقال جوالتيري إن المراهق الأكبر هرب من مكان الحادث وألقى سلاحه، وتم نقل المراهق الأصغر الذي يُزعم أنه أطلق النار على بالدوين إلى المستشفى في حالة مستقرة وسيتم احتجازه عند إطلاق سراحه.

وتم القبض على الشاب البالغ من العمر 15 عامًا ووجهت إليه تهمة محاولة القتل من الدرجة الأولى والتلاعب بالأدلة. (العربية)

عربي-دولي

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