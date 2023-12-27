في أستراليا... قتلى نتيجة لسوء الأحوال الجوية

لقي أشخاص عدة حتفهم نتيجة لسوء الأحوال الجوية في ولايتي كوينزلاند وفيكتوريا شرقي أوستراليا اليوم ، على ما أفادت "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة: "ثلاثة أشخاص قتلوا بعد انقلاب قارب كان على متنه 11 شخصا وسط طقس سيء في خليج موريتون قبالة ساحل كوينزلاند امس.كما نقلت سيارات إسعاف الناجين الثمانية إلى مستشفى لتلقي العلاج، وكانت حالتهم مستقرة".

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وقتلت سيدة (59 عاما) إثر سقوط شجرة عليها في مدينة غولد كوست في ولاية كوينزلاند مساء الاثنين، وعثرت السلطات على جثة طفلة (9 سنوات) يوم الثلاثاء في مدينة بريزبن المجاورة بعد ساعات من اختفائها في مصرف مياه غمرته الفيضانات.

كما عثر على جثتي سيدتين (40 و46 عاما) في نهر ماري في بلدة جيمبي في كوينزلاند.

وقالت مفوضة شرطة كوينزلاند كاتارينا كارول: "إن الطقس السيئ للغاية كان السبب في حالات الوفاة"، مضيفة: "لقد كانت 24 ساعة مأسوية للغاية بسبب الطقس".