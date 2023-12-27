قمة بين السيسي وملك الأردن اليوم

أعلنت الرئاسة المصرية أن القاهرة ستشهد اليوم قمة مصرية أردنية سيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني، بحسب "روسيا اليوم".



وتأتي القمة في الوقت الذي يتوجه فيه وفد من مسؤولي السلطة الفلسطينية إلى القاهرة في الأيام المقبلة لبحث دور مصر في مستقبل قطاع غزة.

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