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عربي-دولي

نقل 45 شخصاً إلى المستشفيّات... ما الذي أصابهم؟

Lebanon 24
27-12-2023 | 05:35
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دخل 45 أردنيّاً إلى المستشفى، بعدما تناولوا فطراً بريّاً ساماً.
 
وقال أمين عام وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول، إنّ 3% فقط من أنواع الفطر غير سامة، وباقي الأنواع المنتشرة هي سامة وتضرّ بصحة الإنسان.
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وأكد أنه من الصعب للإنسان الطبيعي التفريق بين الأصناف السامة عن الصالحة للطهي، وأشار إلى أن الخبراء الزراعيين هم فقط القادرون على التفريق بين الأصناف.

ولفت إلى أنّ الجميع غادر المستشفيات باستثناء مسنّ. (العربية)

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