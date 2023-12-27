كان نائماً وفجأة استيقظ.. هذا ما فعله جنديّ إسرائيليّ عائد من غزة برفاقه

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن جندياً من لواء المظليين العائدين من غزة أطلق النار إثر استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه.

وبحسب القناة، حولت حادثة الجندي للتحقيق في وزارة الدفاع وتقرر عدم التحقيق معه نظرا لوضعه الصحي.