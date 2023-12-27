نتنياهو يُحدّد 3 شروط للسلام في غزة... ما هي؟

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أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّه "يجب القضاء على حماس، ونزع سلاح غزة، وأن يتوقف المجتمع الفلسطيني عن التطرف".وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، أن "هذه الشروط الثلاثة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة".وأوضح أن "نزع سلاح غزة يتضمن إنشاء منطقة أمنية مؤقتة على طول قطاع غزة، بما في ذلك على الحدود مع مصر، لمنع تسريب الأسلحة". (العربية)