رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل اليوم في الحضيض

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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة "بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومن جميع المعابر".وقال اشتية، إن "إسرائيل تقف اليوم مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة عن القانون وتقوم بالتجويع والتعطيش والتشريد بهدف القتل"، مؤكدًا: "لن تنتصر إسرائيل على إرادة شعبنا في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة".وأضاف أن "إسرائيل اليوم في الحضيض، والذين تقاطروا في دعمها في أوائل الأحداث أصبحوا يخجلون منها ويتنصلون من دعمها"، مشيرًا إلى أنها "تقوم بالقتل والتهجير والاحتلال من أجل تقوية سيطرتها على أرضنا واستيطانها غير الشرعي".وتابع اشتية: "الأرض التي أرادتها إسرائيل بدوننا مشروع فاشل وغزة مكون رئيس من أرض دولة فلسطين"، مرحبًا بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.