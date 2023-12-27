Advertisement

عربي-دولي

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل اليوم في الحضيض

Lebanon 24
27-12-2023 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1145858-638392849766162685.JPG
Doc-P-1145858-638392849766162685.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة "بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومن جميع المعابر".

وقال اشتية، إن "إسرائيل تقف اليوم مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة عن القانون وتقوم بالتجويع والتعطيش والتشريد بهدف القتل"، مؤكدًا: "لن تنتصر إسرائيل على إرادة شعبنا في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة".
Advertisement

وأضاف أن "إسرائيل اليوم في الحضيض، والذين تقاطروا في دعمها في أوائل الأحداث أصبحوا يخجلون منها ويتنصلون من دعمها"، مشيرًا إلى أنها "تقوم بالقتل والتهجير والاحتلال من أجل تقوية سيطرتها على أرضنا واستيطانها غير الشرعي".

وتابع اشتية: "الأرض التي أرادتها إسرائيل بدوننا مشروع فاشل وغزة مكون رئيس من أرض دولة فلسطين"، مرحبًا بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-12-27
09:58 | 2023-12-27
09:33 | 2023-12-27
09:06 | 2023-12-27
09:03 | 2023-12-27
09:00 | 2023-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24