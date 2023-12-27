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إقتصاد

بعدما ارتفع بشكل كبيرٍ... دولة عربيّة تتخذ قراراً عاجلاً بشأن الدولار

Lebanon 24
27-12-2023 | 07:39
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قال موقع "القاهرة 24"، إن المصارف في مصر ستلجأ إلى وقف قبول الدولار مجهول المصدر، وتقنين عمليات منح الدولار وفقا للاحتياجات الأساسية فقط.

وقالت مصادر مطلعة للموقع، إنّ هناك تحركات جديدة من قبل المصرف المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار في السوق الموازيّة، والذي تخطى مستويات قياسية لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر الرسمي الذي يدور قرب 31 جنيها والسعر في السوق الموازية والذي يتخطى 50 جنيها للدولار الواحد. (روسيا اليوم)
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