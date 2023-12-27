طبيبة أنهت حياتها بطريقة مروّعة... قفزت من الطابق الرابع وهذا ما قالته قبل انتحارها

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قفزت طبيبة شابة، من الطابق الرابع في شقتها، في منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، لتنهي حياتها، وذلك هربًا من احتجاز أشقائها لها داخل غرفتها، رفضاً منهم لارتباطها بشاب "غريب".وكشفت رواية الجيران عن الفصل الأهم في القضية، حيث سمعوا صوت نشوب مشادة كلامية حادة بين الطبيبة، التي تبيّن أنها سودانية الجنسية، وأشقائها، لتستغيث بالجيران "الحقوني أخواتي حبسوني"، قبل سماع صوت ارتطام جسدها بالأرض.وأكملت تحريات المباحث ومناقشة الأشقاء الحلقة المفقودة، إذ لم يتقبل الأخوة وجود علاقة بين شقيقتهم سودانية الجنسية و"رجل غريب"، فقرروا حبسها داخل غرفتها ومنعها من مغادرة المنزل لتقرر الطبيبة إنهاء حياتها قفزًا من الطابق الرابع. (العربية)