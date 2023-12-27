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في العراق... تشييع القيادي في الحرس الثوري الايراني رضي موسوي

Lebanon 24
27-12-2023 | 09:03
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شيّع المئات في مدينتي النجف وكربلاء بجنوب العراق جثمان القيادي في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل بضربة اسرائيلية في سوريا، رضي موسوي ، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني.

ورفع المشيّعون نعش موسوي وصوره داخل العتبة العلوية في مدينة النجف، ورددوا هتافات "أميركا الشيطان الأكبر" و"أميركا عدو الله"، وفق وكالة "فرانس برس".
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كما حمل مشاركون في التشييع، وبينهم رجال دين وعناصر في الحشد الشعبي العراقي وزوار إيرانيون، أعلام الحشد .

وقال السفير الإيراني في العراق محمد آل صادق الذي شارك في التشييع ل"فرانس برس" : إن "استشهاد... موسوي جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم العدو الذي بدأ يتخبط بدون أن يحقق أي انتصار" أكان عسكريا أم سياسيا.

وأضاف: "لذلك بدأ بين فترة وأخرى يضرب أهدافنا ولكن النصر قريب إن شاء الله وسيُلقَّن درساً لن ينساه".

ونُقل الجثمان بعد ذلك إلى كربلاء حيث أقيمت له مراسم تشييع في العتبتين الحسينية والعباسية.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية أن جثمان موسوي سينقل بعد ذلك الى الجمهورية الإسلامية، بداية الى مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، ومنها الى طهران حيث ستقام مراسم تشييع الخميس قبل أن يوارى في الثرى.
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