خبر عاجل من فرنسا... إغلاق برج إيفل أمام الزوار ما السبب؟

أغلق برج إيفل أمام الزوار، اليوم الأربعاء، في أوج الموسم السياحي بسبب إضراب موظفيه.



وقرر موظفو برج إيفل هذا الإضراب ليوم واحد، والذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة المهندس غوستاف إيفل، وفي ذروة موسم أعياد نهاية السنة. (سكاي نيوز)

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