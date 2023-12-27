بالصور إسرائيل تحكم على أحد جنودها بالسجن... ما السبب؟

حكم على المجند الإسرائيلي تال ميتنيك البالغ من العمر 18 عاما بالسجن 30 يوما، بعد رفضه الخدمة في الجيش الإسرائيلي احتجاجا على الحرب في قطاع غزة.



ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فإن ميتنيك أول إسرائيلي يرفض الخدمة احتجاجا على الحرب في غزة لعدم اقتناعه بالمشاركة بما وصفه "حفلة القتل الجماعي في غزة". (روسيا اليوم)

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