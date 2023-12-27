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عربي-دولي

بالصور إسرائيل تحكم على أحد جنودها بالسجن... ما السبب؟

Lebanon 24
27-12-2023 | 11:00
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حكم على المجند الإسرائيلي تال ميتنيك البالغ من العمر 18 عاما بالسجن 30 يوما، بعد رفضه الخدمة في الجيش الإسرائيلي احتجاجا على الحرب في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فإن ميتنيك أول إسرائيلي يرفض الخدمة احتجاجا على الحرب في غزة لعدم اقتناعه بالمشاركة بما وصفه "حفلة القتل الجماعي في غزة". (روسيا اليوم)
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سجن مجند إسرائيلي رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على الحرب في قطاع غزة..(صور)
 
 
سجن مجند إسرائيلي رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على الحرب في قطاع غزة..(صور)
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