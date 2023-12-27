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عربي-دولي

محاولات في فلسطين للتعرف على هوية 80 شهيداً سلمتهم إسرائيل

Lebanon 24
27-12-2023 | 10:33
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن إسرائيل سلمت جثث 80 فلسطينيا استشهدوا في الصراع بغزة.

وأدلت الوزارة بهذه التصريحات بعد دفن الجثث، وسجلت السلطات تفاصيل للمساعدة في التعرف على هويات أصحاب الجثث لاحقا.
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وتحاول السلطات في غزة معرفة موعد ومكان استشهاد هؤلاء الرجال وهوياتهم. 

وقالت وزارة الصحة إن إسرائيل سلمت الجثث عبر معبر كرم أبوسالم الحدودي. وبحسب وزارة الأوقاف الإسلامية، فقد انتشلت الجثث من شمال قطاع غزة.

ودفنت الجثث، الثلاثاء، في خندق طويل في مقبرة برفح في جنوب القطاع.

وقال ممثل عن وزارة الأوقاف الإسلامية في غزة إنهم يلتقطون صورا للتعرف على أصحاب الجثث لاحقا.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 21100 شخص قتلوا في الضربات الإسرائيلية، ويخشى من وجود آلاف آخرين تحت الأنقاض.

ونزح كل سكان القطاع تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة منمنازلهم، وكثيرون منهم نزحوا عدة مرات.

وتقول إسرائيل إنها تبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين وتتهم حركة حماس بتعريضهم للأذى من خلال العمل وسطهم، وهي مزاعم تنفيها حماس.
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