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بعد تشبيهه بـ هتلر.. نتنياهو يرد على أردوغان

Lebanon 24
27-12-2023 | 11:15
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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، بأن رجب طيب أردوغان "آخر من يستطيع أن يقدم الوعظ الأخلاقي"، ردا على قول الرئيس التركي إن "نتنياهو لا يختلف عن هتلر".

 
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في وقت سابق، قال أردوغان إن نتنياهو لا يختلف عن أدولف هتلر وشبه الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود.

 

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "أردوغان، الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضد الأكراد، والذي يحمل رقما قياسيا عالميا في سجن الصحفيين الذين يعارضون حكمه، هو آخر شخص يمكنه أن يعظنا بالأخلاق". 

 

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن "إسرائيل تهاجم المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة وحتى تقتل الصحافيين".

 

وأكد أن "إسرائيل ومسؤوليها سيحاسبون عاجلا أم أجلا على كل ممارساتهم في فلسطين".

 

وأشار أردوغان إلى أن "نتنياهو لن يستطيع الإفلات من الحساب".

( روسيا اليوم)

 

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