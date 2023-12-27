أردوغان: الإرهاب لن يحقق أهدافه بعرقلة نهضة تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "الهجمات الإرهابية الشنيعة الرامية إلى عرقلة نهضة تركيا لن تحقق هدفها".

وأشار أردوغان في كلمة ألقاها، اليوم، خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، بالمجمع الرئاسي في أنقرة إلى أن "تركيا قدمت 12 شهيدا خلال عمليات مكافحة الإرهاب (شمالي العراق)، وقضت على 54 إرهابيًا في 36 ساعة".

وقال: "الهجمات الإرهابية الشنيعة الرامية إلى عرقلة نهضة تركيا لن توقف أبدا مسيرتنا المباركة".

ولفت أردوغان أن "تركيا خرجت من كونها لاعب إقليمي وباتت لاعبًا دوليًا بفضل نجاحاتها التي حققتها في كل المجالات من الاقتصاد إلى التجارة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والقوة العسكرية والتعليم والصحة". ( الأناضول)