محلل إسرائيلي: إسرائيل تورطت بالحرب ولن يتغير الوضع في غزة بعد انسحاب حماس

تتحدث مصادر إسرائيلية عن شعور داخل إسرائيل حول تورطها في حربها على غزة وأن الوضع الأساسي في قطاع غزة لن يتغير، حتى في حال رحيل القادة المركزيين في حركة حماس.

ويقول ضباط وجنود إسرائيليون يشاركون في العمليات العسكرية داخل القطاع، إن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي والمحللين العسكريين في القنوات التلفزيونية يعرضون "صورة كاذبة" عن مجرى القتال في القطاع.

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ورأى المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل تخوض حرباً عادلة" وأن حركة حماس فرضتها عليها.

لكنه شكك في أن الحكومة الإسرائيلية "تدرس جيدا سلم الأفضليات وتوزيع القوات والموارد"، في الوقت الذي يتحدث فيه وزير الأمن، يوآف غالانت، عن أن إسرائيل تتعرض لهجمات من سبع جبهات وتهاجم في ست منها.

وأشار برنياع إلى أن هذا الوضع يستوجب انتقال الجيش الإسرائيلي إلى مرحلة ثالثة في الحرب على غزة، بعد المرحلة الأولى التي تميزت بالقصف الجوي والمرحلة الثانية التي تركزت على التوغل البري، وتقضي المرحلة الثالثة بانسحاب القوات الإسرائيلية من قلب القطاع وإعادة انتشارها حوله، وإقامة منطقة عازلة داخل القطاع لمنع اقتراب مقاتلين ومتظاهرين ومواطنين إلى الحدود.



ووفقا لبرنياع، فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رفض اقتراح الوزير في كابينيت الحرب، غادي آيزنكوت، أول من أمس، إجراء مداولات حول خطة الجيش الإسرائيلي لتغيير "حجم القتال".

وأضاف برنياع أن "النتيجة هي أن ما كنا نصفه في الحروب السابق بأنه بات في الحرب الحالية ’تورط’. والحرب قاسية وتستدعي قتلى وجرحى (إسرائيليين)، لكن لا توجد فيها بشائر كبيرة. وحتى لو جرى تصفية أو اعتقال قادة حماس الثلاثة، السنوار والضيف وعيسى، فإن الوضع الأساسي لن يتغير".



عرب 48