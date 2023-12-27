مسؤول إسرائيلي سابق يشيد بقدرة قادة حماس.. ماذا قال عنهم؟

كشف الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا آيلاند، أن حماس أظهرت قدرتها على استبدال القادة الذين قتلوا بسرعة بآخرين على نفس القدر من الكفاءة والتفاني.

وقال: "من وجهة نظر مهنية، يجب أن أشيد بقدرتهم (حماس) على الصمود، لا أستطيع أن أرى أي علامات على انهيار القدرات العسكرية لحماس ولا قوتها السياسية لمواصلة قيادة غزة".

Advertisement

كما انتقد ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق، مايكل ميلشتين، تصريحات بعض القادة الإسرائيليين بأن "حماس" وصلت إلى نقطة الانهيار، قائلاً "إن ذلك يخلق توقعات زائفة بشأن طول مدة الحرب".

وأضاف ميلشتين: "لقد ظلوا يقولون إن حماس تنهار منذ فترة، لكن هذا ليس صحيحا. كل يوم نواجه معارك صعبة".





المصدر: روسيا اليوم