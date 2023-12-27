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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي سابق يشيد بقدرة قادة حماس.. ماذا قال عنهم؟

Lebanon 24
27-12-2023 | 12:02
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كشف الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا آيلاند، أن حماس أظهرت قدرتها على استبدال القادة الذين قتلوا بسرعة بآخرين على نفس القدر من الكفاءة والتفاني.
وقال: "من وجهة نظر مهنية، يجب أن أشيد بقدرتهم (حماس) على الصمود، لا أستطيع أن أرى أي علامات على انهيار القدرات العسكرية لحماس ولا قوتها السياسية لمواصلة قيادة غزة".
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كما انتقد ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق، مايكل ميلشتين، تصريحات بعض القادة الإسرائيليين بأن "حماس" وصلت إلى نقطة الانهيار، قائلاً "إن ذلك يخلق توقعات زائفة بشأن طول مدة الحرب".
وأضاف ميلشتين: "لقد ظلوا يقولون إن حماس تنهار منذ فترة، لكن هذا ليس صحيحا. كل يوم نواجه معارك صعبة".

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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