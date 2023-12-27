تحطّم طائرة عسكريّة يونانيّة ومقتل قائدها

أفادت وسائل إعلام رسمية يونانية، اليوم، بمقتل قائد طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية اليونانية تحطمت خارج قاعدة جوية بالقرب من بلدة كالاماتا جنوبي البلاد.

وقال تلفزيون "إي آر تي" التابع للدولة إن "الطائرة من طراز تي-2 ذات المقعدين وكانت تحمل فردا واحدا فقط من الطاقم، وتحطمت بينما كانت تستعد للهبوط".

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وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأميركية، في وقت سابق، أنه "تمت رؤية الطيار يخرج بالمظلة من الطائرة قبل تحطمها إلا أنه لا يزال مفقودا".

واضافت أن "فرق الإنقاذ أحاطت بمنطقة الحادث في محاولة لتحديد موقع الطيار". ( روسيا اليوم)