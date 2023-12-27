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عربي-دولي

مصر تدعو مواطنيها إلى مغادرة السودان وتجنب السفر إليها

Lebanon 24
27-12-2023 | 13:00
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دعت وزارة الخارجية المصرية جميع رعاياها في السودان بكل الولايات، بما فى ذلك التي لم تطلها الاشتباكات المسلحة، بسرعة مغادرة السودان، وعدم سفر أي من المواطنين المصريين إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف حفاظا على سلامتهم.

 

وأجلت مصر عددا من الطلاب المصريين العالقين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية وذلك حفاظاً على أمنهم وسلامتهم خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات عسكرية.

 
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وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن "سفارة مصر بالسودان نجحت في إجلاء 18 طالباً وطالبة وبعض من أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية التي امتدت إليها الاشتباكات المسلحة مؤخراً".

( الشرق الأوسط)

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