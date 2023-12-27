غانتس يهدد: وقت الدبلوماسية ينفد في جنوب لبنان

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قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل يجب أن يتغير ووقت الدبلوماسية ينفد.وأشار غانتس أن وضع إسرائيل اليوم هو الأكثر تحديا منذ إنشاء الدولة.وأضاف: "سنواصل التعامل مع منظومة حماس الأرضية والمعركة ستتوسع في الأيام القادمة حسب الحاجة ".واعتذر غانتس عن حضوره إحدى الحفلات بينما تتواصل المعركة في غزة قائلاً: حضوري حفلا لم يكن صائبا وكانت نيتي بريئة"، معتبراً أن التمزق داخل الحكومة الإسرائيلية هو الوقود الذي يشعله الأعداء".