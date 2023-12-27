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غانتس يهدد: وقت الدبلوماسية ينفد في جنوب لبنان

Lebanon 24
27-12-2023 | 13:03
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قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل يجب أن يتغير ووقت الدبلوماسية ينفد.

وأشار غانتس أن وضع إسرائيل اليوم هو الأكثر تحديا منذ إنشاء الدولة.
وأضاف: "سنواصل التعامل مع منظومة حماس الأرضية والمعركة ستتوسع في الأيام القادمة حسب الحاجة ".
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واعتذر غانتس عن حضوره إحدى الحفلات بينما تتواصل المعركة في غزة قائلاً: حضوري حفلا لم يكن صائبا وكانت نيتي بريئة"، معتبراً أن التمزق داخل الحكومة الإسرائيلية هو الوقود الذي يشعله الأعداء".
وتابع عضو مجلس الحرب: هناك من يسمح بالطعن في قادة الجيش الذين يضحون بأنفسهم من أجلنا، ونحن موجودون في الحكومة ليس لنبقى بل لننتصر".


المصدر: الجزيرة
المصدر: arabnn - تويتر - رصد "لبنان 24"
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