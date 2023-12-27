ولي العهد السعودي: نحترم سيادة الدول وندعم حل النزاعات سلميا

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أن نهج المملكة "ثابت وقائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول، وحل النزاعات سلميا، والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها".

وقال ابن سلمان خلال افتتاحه، اليوم، أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز إن بلاده "عملت على توثيق علاقاتها البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة".

وأضاف أن "نهج المملكة ثابت، وقائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها".

ونوه أيضا إلى أن هذا النهج يشمل "التمسك بمبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأشار ولي العهد السعودي فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، إلى عقد المملكة "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة".

وقال إن بلاده عملت من خلال القمة على "إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

ودعا البيان الختامي للقمة، زعماء الدول العربية والإسلامية المشاركين فيها إلى العمل على "وقف الحرب على قطاع غزة، ورفض توصيف الحرب الانتقامية الإسرائيلية على أنها دفاع عن النفس، أو تبريرها تحت أي ذريعة". ( الأناضول)