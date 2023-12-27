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عربي-دولي

وزير الخارجية الروسي: واشنطن "أعاقت لسنوات" إقامة دولة فلسطينية

Lebanon 24
27-12-2023 | 15:30
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة "أعاقت لسنوات" محاولات إقامة دولة فلسطينية.

 

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار بموسكو اليوم: "نعلم قدرة الغرب وخاصة الولايات المتحدة وكيف تعلن النصر، ونعلم كيف انتصروا في فيتنام وأفغانستان والعراق".

 

وأكد لافروف أنه "لم يطرأ أي تحسن في أي من الدول التي تستخدمها واشنطن للدفاع عن مصالحها".

 

وأضاف: "انظروا إلى ما حدث في الشرق الأوسط، في قطاع غزة، لأن واشنطن منعت لسنوات عديدة محاولات إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". ( الأناضول)

 

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