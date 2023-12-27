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عربي-دولي

وفاة رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق جاك ديلور

Lebanon 24
27-12-2023 | 15:00
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توفي الفرنسي جاك ديلور، الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية الذي اضطلع بدور هام في إطلاق اليورو، اليوم، عن عمر يناهز 98 عاماً.

 

وأكد رئيس بلدية مدينة ليل أنه "توفي هذا الصباح في منزله بباريس أثناء نومه".

 

تولى ديلور حقيبة الاقتصاد في ظل رئاسة فرنسوا ميتران (1981 - 1984)، وبدد آمال اليسار برفضه الترشح للانتخابات الرئاسية عام 1995 في فرنسا عندما كان الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي، وهو قرار مذهل أعلنه على شاشة التلفزيون أمام 13 مليون مشاهد.

  

وساهم جاك ديلور في تشكيل معالم أوروبا المعاصرة: إنشاء السوق الموحدة، والتوقيع على اتفاقيات شنغن، والقانون الأوروبي الموحد، وبدء الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي سيؤدي إلى إنشاء منطقة اليورو، وغيرها.

 

وأشاد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً في منشور على منصة «إكس»: سيلهمنا دائماً التزامه ومثله العليا واستقامته. أحيي عمله وذكراه وأشاطر أحباءه آلامهم.

 

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: «لقد كان فرنسياً عظيماً وأوروبياً عظيماً، وقد دخل التاريخ باعتباره أحد بناة أوروبا». ( الشرق الأوسط)

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