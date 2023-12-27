إسرائيل تشن هجوماً من البر والبحر والجو على غزة.. استشهاد العشرات

شنت العدو الإسرائيلي هجوماً واسعاً على وسط قطاع غزة من البر والبحر والجو، الأربعاء، في حين قالت السلطات الفلسطينية إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا، من بينهم 20 في هجوم واحد.

وفي السياق، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن الحرب ستتواصل شهوراً كثيرة.

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وفي بيان لوزارة الصحة في غزة قالت إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينياً، اليوم، بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة. ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وأدى انقطاع الاتصالات في معظم أنحاء القطاع إلى عرقلة جهود الوصول إلى الشهداء الفلسطينيين خلال الليل، لكنها عادت تدريجياً مع الضحى.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن ثلاثة جنود آخرين قتلوا في المعارك في قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى في صفوفه منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 20 تشرين



المصدر: الشرق الأوسط