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محكمة ميشيغان ترفض إقصاء ترامب من انتخابات الرئاسة الأميركية

Lebanon 24
27-12-2023 | 16:30
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رفضت المحكمة العليا في ولاية ميشيغان الأميركية، محاولة إقصاء الرئيس السابق دونالد ترامب، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، استنادا إلى ما سمي قانون "حظر التمرد" الذي يفرضه الدستور الأميركي.

 

وقالت المحكمة اليوم، إنها لن تنظر في قضية المحكمة الابتدائية الرامية إلى استبعاد ترامب، من الترشح للانتخابات.

 

وأضافت المحكمة أن قضية حظر ترامب، تثير مسائل سياسية لا ينبغي مناقشتها في المحاكم، وأن قانون الولاية لا يسمح بفرض حظر أو مراقبة أهلية المرشحين.

 

وقضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو أمس، بعدم أهلية ترامب، لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل، وذلك بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكونغرس عام 2021.

 ( الأناضول)

 

 

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