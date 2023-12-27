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عربي-دولي

جرحى من الجيش الإسرائيلي يرفضون لقاء نتنياهو خلال زيارته لمستشفى "هداسا"

Lebanon 24
27-12-2023 | 16:42
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رفض جنود إسرائيليون أصيبوا في المعارك، لقاء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 13.
وذكرت القناة أن نتنياهو زار قسم إعادة التأهيل في مستشفى "هداسا"، في زيارة هدفت إلى لقاء جنود الجيش الإسرائيلي الذين أصيبوا في الاشتباكات والمعارك في غزة، مؤكدة أن "بعضهم رفض مقابلته".
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وأوردت القناة تغريدة كتبها أحد الجنود المصابين الذين يرقدون في المشفى في موقع "إكس"، والتي قال فيها: "أنا في المستشفى في جناح إعادة التأهيل في ’هداسا’. نتنياهو قادم للزيارة الليلة، وسألتني إحدى المسؤولات عما إذا كنت أريد أن يدخل إلى غرفتي".
وقال الجنديّ ذاته: "وبالطبع رفضت"، مضيفا: "اتضح أنه من بين جناح يضمّ 18 جندياً جريحاً، 15 طلبوا عدم دخوله إليهم".
وتابع: "أنا في القدس، معقل الليكود، التغيير محسوس، لقد انتهى زمن ذلك".
وفي ردّ على القناة، قال مكتب نتنياهو، إن "الأغلبية المطلقة من المقاتلين تتطلع بشدة للقاء رئيس الحكومة".
يُذكر أن عددا من الجنود كانوا قد رفضوا اللقاء بنتنياهو خلال زيارة كان الأخير قد أجراها، قبل نحو أسبوع إلى مستشفى "شيبا - تل هشومير" في رمات غان.

المصدر: عرب 48
المصدر: عرب 48
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