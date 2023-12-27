بايدن يعلّق على ضربات الجيش الأميركي في العراق.. رسالة إلى إيران

علّق الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على الضربات الجوية التي شنها الجيش الأميركي يوم الاثنين في العراق، معتبراً أنها استهدفت ردع إيران وفصائل مسلحة تدعمها طهران عن شن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أمريكية.

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ونفذ الجيش الأميركي ضربات جوية يوم الاثنين في العراق رداً على هجوم بطائرة مسيرة في وقت سابق من نفس اليوم شنه مسلحون لإيران أدى إلى دخول جندي أميركي في حالة حرجة وإصابة اثنين آخرين.

وكان تبادل الهجمات أحدث دليل على أن الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس قد تمتد إلى أنحاء الشرق الأوسط.

وقال بايدن اليوم الأربعاء في رسالة لكبار قادة الكونغرس الأميركي: «استهدفت الضربات تعطيل وعرقلة سلسلة هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائنا، وردع إيران والجماعات المسلحة المدعومة منها عن شن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أميركية".

وأضاف بايدن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى، حسب الضرورة والملاءمة، للتصدي لتهديدات أو هجمات أخرى".



المصدر: الشرق الأوسط